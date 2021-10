Steun van provincie voor 46 culturele instellingen

Amstelland- De provincie Noord-Holland en de gemeenten steunen 46 culturele instellingen in Noord-Holland met ruim 4,4 miljoen euro. De namen van de instellingen en de bedragen die zij ontvangen zijn bekend. Van Zaanstad tot Aalsmeer en van Hoorn tot Gooise Meren: het geld wordt verdeeld onder 26 musea, 10 (pop) podia, 5 filmhuizen, 2 festivals en 3 andere culturele instellingen. Stichting Historische Tuin Aalsmeer krijgt steun voor een bedrag van 25.000 euro.

In 2020 heeft de provincie 10 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Met het bedrag uit dit Noodfonds en een forse bijdrage van de gemeenten (gemeenten dragen 35% bij) was het eind 2020 al mogelijk om 100 instellingen ondersteuning te geven. Geld dat nog over was is nu verdeeld. Gemeenten hebben wederom samengewerkt en in regionaal verband culturele instellingen voorgedragen voor een bijdrage uit het fonds.

Zita Pels, gedeputeerde Cultuur: “Het is goed te zien dat de culturele sector weer publiek kan verwelkomen. Er worden opnieuw voorstellingen ingepland en tentoonstellingen geopend. Musea en monumenten hebben hun deuren weer geopend en verwelkomen inwoners én ook steeds vaker weer toeristen. Maar de culturele sector is enorm zwaar getroffen door de coronacrisis. Ook het afgelopen half jaar hebben veel instellingen wel kosten gemaakt en geen inkomsten gehad. Dat zorgt ervoor dat het voortbestaan vaak nog steeds onzeker is. Ik ben blij dat wij met het provinciale noodfonds en een cofinanciering van de Noord-Hollandse gemeenten de culturele sector nogmaals een steun in de rug kunnen geven.”

Meer ondersteuning voor de culturele sector

De provincie ondersteunt de culturele sector niet alleen met het Noodfonds. De provincie heeft ook subsidie beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van culturele instellingen, draagt bij aan het platform cultuurherstel en stelt binnenkort twee subsidieregelingen open: voor innovatie en samenwerking.