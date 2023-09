Steun Scouting Tiflo én maak ouderen blij

Aalsmeer – Voor het vierde jaar op rij gaat Scouting Tiflo Aalsmeer, rondom de jaarlijkse Plantenbakkenactie, honderden ouderen in verschillende verzorgingscentra in Aalsmeer en Kudelstaart blij maken met een leuk groen of bloeiend plantje. Dankzij de vele donaties van inwoners en bedrijven uit de regio Aalsmeer mochten de leden van de Tiflo vorig jaar zo’n 400 ouderen verrassen. Het zou geweldig zijn als dit aantal de komende maand weer behaald wordt. Daar heeft Tiflo de hulp van jullie, inwoners en lokale bedrijven, hard bij nodig. Doneer 5 euro aan Tiflo en de scouting zorgt ervoor dat ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart net als vorig jaar weer verrast worden met een mooi plantje. Met de opbrengst van de actie wordt nieuw spelmateriaal aangeschaft en worden de zeilboten van Tiflo onderhouden. Ga voor een donatie naar https://www.tiflo.nl/ Direct overboeken? Maak dan 5 euro over op NL89 RABO 0189 5342 22 ter attentie van St. Scouting Groep Tiflo. Wil je als bedrijf deze actie ondersteunen? Stuur dan een mail aan pba@tiflo.nl. Doneren kan tot en met 19 oktober.

Verkoop huis-aan-huis

Op zaterdag 21 oktober bezorgen de 150 jeugdleden niet alleen de gedoneerde plantjes bij de verschillende verzorgingscentra, zij komen ook bij u/jou langs de deur om plantjes te verkopen. Dit doet Scouting Tiflo al zo’n 60 jaar; en ieder jaar is het weer een feest om met alle leden in de leeftijd van 5 tot 25 jaar Aalsmeer en Kudelstaart wat groener en bloeiender te maken.

Scouting Tiflo organiseert, onderverdeeld in zeven speltakken, iedere zaterdag leuke activiteiten op het land en op het water voor alle leden. Meer informatie over de scouting is te vinden op www.tiflo.nl.