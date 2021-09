Stemmen voor publieksprijs Onderneming van het Jaar

Aalsmeer – Woensdagavond 15 september is in het mooie FloriWorld de voorronde gehouden voor de Onderneming van het jaar verkiezing. Het was een spannende avond met in totaal 27 pitches van de deelnemers. Door een deskundige jury werden in elke categorie drie finalisten gekozen voor de finale avond op 12 november. Wethouder Robert van Rijn presenteerde samen met Wouter de Vries van Nieuw Ondernemend Aalsmeer de avond.

Vanaf heden kan er door inwoners gestemd worden. Wie verdient de publieksprijs? In de categorie starters kan gekozen worden uit Nieuwe koers Zeilvermakerij, Lunchlokaal de Drukker en Eetcafé de Zwarte Ruiter. In de categorie ZZP-ers uit DiEMode, Little Cactuz en Aanmaketing. In de categorie MKB klein uit Deboprojects, Circular Plastics en DC Systems. En in de categorie MKB groot uit Bosman van Zaal, Burgers Carrosserie en Hortus Supplies International. Stemmen voor de publieksprijs kan via een speciale stemknop op de site van de Nieuw Ondernemend Aalsmeer.

Naast de gebruikelijke prijzen en de publieksprijs gaat ook de innovatieprijs uitgereikt worden aan het meest innovatieve bedrijf in Aalsmeer tijdens de finale-avond op vrijdag 12 november in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. De finale-avond bijwonen? Aanmelden kan via de website: www.nieuwondernemendaalsmeer.nl

Foto: Genomineerden MKB groot met burgemeester Gido Oude Kotte en wethouder Robert van Rijn.