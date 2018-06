Stem op favoriete Amazing Amateur

Aalsmeer – Vrijdag 1 juni is de landelijke IkToon maand officieel van start gegaan, ook in Aalsmeer. In Het Oude Raadhuis werd het startschot voor deze amateur-kunstmaand gegeven door wethouder Wilma Alink-Scheltema. Zij opende de expositie Amazing Amateurs in de Etalage en daarmee deze maand.

Amazing Amateurs is een samenwerkingsverband tussen Cultuurpunt Aalsmeer en Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer. Tijdens deze expositie is de hele maand juni in 26 etalages kunst te bewonderen en kan er gestemd worden op de favoriet.

Kunstwerken spotten

Was u/jij er vrijdag niet bij of heeft u de kunstwerken in de etalages nog niet gespot? Loop dan binnenkort eens langs en laat via het online stemformulier weten welke kunstenaar zou moeten winnen! De kunstenaar met de meeste stemmen wint de Gouden Penseel. Op de website van Cultuurpunt Aalsmeer en Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer zijn de wandelroute en de link naar het digitale stemformulier te vinden.

Er kan nog tot maandag 25 juni gestemd worden. Tijdens het Slotconcert van IkToon, op zaterdag 30 juni, wordt de winnaar bekend gemaakt. Meer informatie: www.cultuurpuntaalsmeer.nl