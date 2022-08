Stekjes ruilen bij de Plantenbieb

Uithoorn – Veel mensen weten hem inmiddels te vinden, de Plantenbieb bij Samantha Reumerman in de Straatsburglaan. De Plantenbieb is een kastje met verschillende soorten stekjes die geruild mogen worden voor andere plantjes. “Per dag komen er zeker vijf mensen langs om te ruilen”, vertelt de beheerster. “Iemand op Facebook vroeg of het al in Uithoorn bestond. Zij wilde het wel opzetten, maar ze woonde op de bovenste etage van een flat en had er geen ruimte voor.” Zelf kende Samantha het idee al van de Plantenbieb in Kudelstaart. “We hebben een Facebookpagina gemaakt en een oproep gedaan voor een kastje. In een tijd van drie dagen stond er een wit kastje. Dat was een binnenkast, dus uiteindelijk stond die op instorten, toen heeft iemand van Bouwbedrijf Maken samen met mijn vriend een nieuw kastje gemaakt. Door alle belangstelling is deze eigenlijk ook alweer te klein.” Door de vakantie is het nu wat rustiger. “Gedoneerde stekjes moeten voldoen aan de drie G’s: geworteld, gezond en gevarieerd. Het is fijn als mensen aangeven welke plant ze in de bieb zetten, dan kunnen anderen op Google vinden hoe ze hem moeten verzorgen.” Als mensen stekjes meenemen, maar zelf geen plantje hebben om te ruilen, dan kan er ook geld gedoneerd worden. “Daar koop ik dan bijvoorbeeld potgrond voor.”





Volle zon

Als het nodig is, krijgt Samantha hulp. “Toen ik zwanger was, hebben anderen de plantjes water gegeven. Omdat ze ’s ochtends in de volle zon staan, heeft iemand een parasol gedoneerd en een ander heeft de parasolvoet geschonken.” Alles loopt via de Facebookpagina. Soms wordt er een foto geplaatst van hoe mooi een plant geworden is. Er blijkt zelfs een Facebook Stekjesroute door Nederland te zijn.

Samantha probeert de inhoud up-to-date te houden door er regelmatig zelf stekjes in te zetten. Haar huis staat vol met planten, stekjes en scheuten. “Ik heb voornamelijk kamerplanten, maar tuinplanten zijn ook welkom. Zelf heb ik meer met tropische planten dan met vetplanten en succulenten. Ik houd van de verschillende bladvormen en nerven. Soms heb ik een zeldzaam plantje dat niet veel voorkomt in de tuincentra. Dat zijn unieke vondsten. Je moet het leuk houden voor mensen om te komen.”

Oma

Vier jaar geleden kreeg Samantha een plant van haar oma. “Al mijn planten gingen dood, zelfs kunstplanten”, grapt ze, “maar deze wilde ik graag in leven houden. Via Facebookgroepen heb ik van alles geleerd over planten. Op een gegeven moment had ik er rond de honderd staan. Je komt allerlei planten tegen en elke plant heeft zijn eigen water- en lichtbehoefte.” Toen kwamen de kinderen. “Jake is drieënhalf en hij helpt soms mee, maar Hailey is net één jaar en zij eet ze op.”

De Plantenbieb blijft nog tot de herfstvakantie open. Daarna wordt het te koud voor de plantjes buiten en is er een winterstop. Kijk op de Facebookpagina Plantenbieb Uithoorn voor de laatste informatie.