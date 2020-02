Steeds meer geweldsdelicten in Uithoorn

Kopschop incident met buschauffeur brengt onrust in Uithoorn

Uithoorn – Vandaag precies twee weken geleden vond in Uithoorn een vechtpartij plaats tussen buschauffeurs en jongeren, waarbij een groep jongeren (zelfs te zien op video) gestompt, geslagen en liggend op de grond keihard tegen zijn hoofd geschopt. De buschauffeur raakte hierbij gewond. Op de video (te zien op dumpert.nl) Op de beelden is te zien en te horen hoe tientallen jongeren schreeuwend rondom een vechtpartij bij het busstation staan en een aantal van hen ook geweld gebruikt. Eén van de buschauffeurs (met een zwarte jas met geel/groen vlak) wordt, terwijl hij tegen de muur staat, geslagen door een jongen.

Stompen en trappen

Even later ligt die chauffeur op de grond met een jongere. Je hoort ook geschreeuw van “doe normaal joh, wegwezen” enz. Enkele andere chauffeurs schieten hun collega te hulp maar de chauffeur krijgt opnieuw rake klappen en liggend op de grond trapt iemand hem keihard tegen zijn hoofd. In de video zie je andere chauffeurs jongeren wegtrekken bij hun collega. Wat er nu precies aan de aanleiding is geweest is nog niet officieel naar buiten gebracht. Er wordt gezegd dat ‘jongens fietsen omver aan het gooien waren en een oudere man en vrouw daar wat van zeiden. De jongelui begonnen de man te duwen, waarna de chauffeur tussenbeide kwam’. Diverse bewoners zijn geschokt door het gebeurde: “Er is zoveel geweld in Uithoorn. Elke week wordt er wel een bushokje kapotgeslagen. We zijn ook oud en nieuw nog niet vergeten. En nu dan dit.

Geen reactie

En wordt er iets aan gedaan? Onzes inziens niets. Uithoorn verloedert” aldus echte Uithoornaars, die liever anoniem willen blijven. “Dit voorvalstaat niet op zich, zo laten omwonenden ons weten: “er zijn echt al mensen die het busstation mijden, ze zijn bang, doodsbang voor die jongelui. En het zijn grote groepen, jongens en meisjes. Het ergste is dat als je dan hierover wil praten met de burgemeester, het hoofd van de politie, geeft hij geen thuis. Brieven worden niet geantwoord en een afspraak maken lukt al helemaal niet. Je hoort gewoon niks meer. Ons gezin overweegt zelfs om Uithoorn te verlaten”. De politie heeft laten weten de zaak heel serieus te nemen en in onderzoek te hebben. “We proberen op dit moment om een ieders rol duidelijk te krijgen. Dat betekent dat we zo veel mogelijk betrokkenen en getuigen aan het horen zijn en dat er beelden (de filmpjes, red.) worden uitgekeken en zolang de zaak in onderzoek is geven we verder geen inlichtingen.”

Vaker geweld

De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht en daar bleek hij geen ernstige verwondingen of botbreuken aan de vechtpartij over te hebben gehouden. De Vries van Connexxion liet weten dat hun medewerkers van service en veiligheid de komende tijd extra vaak aanwezig zullen zijn. “Er gebeuren vaker incidenten in Uithoorn.” Daarmee doelt hij op gestichte branden, vernielingen en geweld jegens hulpverleners tijdens de afgelopen jaarwisseling. “Dit baart ons zorgen”, aldus De Vries.