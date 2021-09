Statiegeld voor Inloophuis ’t Anker gestolen

Mijdrecht – In augustus plaatste Inloophuis ’t Anker in samenwerking met KWF Kankerbestrijding bij de BONI in het Mijdrechtse winkelcentrum De Lindeboom een zogenaamde emballagepaal. Na het inleveren van lege flessen konden mensen hun statiegeldbonnetje doneren aan het Inloophuis. Hiermee hoopte ’t Anker een mooi bedrag op te halen. Helaas hebben onbekenden een groot deel van de inhoud van de paal meegenomen! In de paal zat geen contant geld, alleen papieren bonnetjes. De waarde van deze statiegeldbonnen is onbekend gebleven. Inloophuis ’t Anker weet niet hoeveel geld het nu misloopt.

Het Inloophuis is afhankelijk van giften en sponsoring door bedrijven. In deze coronatijd, waarin ’t Anker lang gesloten was, maar waarin veel kosten doorliepen, zijn deze inkomsten teruggelopen. Ook het Inloophuis, gevestigd aan de Karekiet 49 in Mijdrecht, is genoodzaakt op andere manieren inkomsten te genereren.

Na overleg met de BONI en KWF Kankerbestrijding is besloten de statiegeldactie te verlengen tot 1 oktober. De nieuwe bonnenpaal zal extra beveiligd worden. Hopelijk willen veel mensen met het inleveren van hun statiegeld Inloophuis ’t Anker in september steunen.

En voor hij of zij die dit gestolen hebben heeft wil onze redactie dit kwijt: “ Als je nou echt zo stoer bent, geef die gestolen bonnen gewoon terug. Stop ze er weer in. Doe je dat niet: Ga je schamen! “

Op bijgaande foto: Foto: Het begon zo mooi: de emballagepaal werd in gebruik genomen