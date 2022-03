Statement Gemeente en lijstrekkers over oorlog Oekraïne

Aalsmeer – Gemeente Aalsmeer en de lijsttrekkers van politieke partijen geven een gezamenlijk statement uit met betrekking tot de oorlog in Oekraïne. “Niet ver bij ons vandaan voltrekt zich een humanitaire ramp. Het is lang geleden dat de dreiging zo dicht bij ons en Nederland is geweest. Het is niet de eerste keer dat we vluchtelingen moeten opvangen, maar nu de oorlog een groot buurland van Europa raakt, komt het dichtbij en vraagt dit om een snelle actie.

Ook het gemeentebestuur van Aalsmeer is met een crisisteam bezig om huisvestiging gereed te maken voor Oekraïense vluchtelingen. Deze week hebben wij de eerste vluchtelingen al opvangen in Aalsmeer. Het is hartverwarmend om te zien dat er talrijke Aalsmeerse maatschappelijke initiatieven ontstaan voor het bieden van hulp. Uiteraard is huisvesting niet het enige dat georganiseerd zal moeten worden. In de scenario’s die wij voorbereiden wordt ook zicht op zorg, onderwijs en werk betrokken en gaan wij ervan uit dat het gaat om een langer verblijf. Iedereen die vragen heeft over de vluchtelingenopvang kan terecht bij het volgende e-mailadres: vluchtelingen@aalsmeer.nl.

Het is een periode waarin ingrijpende gebeurtenissen elkaar opvolgen. De coronacrisis is nog niet achter de rug of de volgende crisis staat alweer voor de deur. Ook deze crisis gaan we met elkaar overwinnen. Crisis is niet te plannen. Deze valt nu samen met de verkiezing van een nieuw gemeentebestuur. Alle lijstrekkers hebben bijzonder oog voor de ingewikkelde tijd waarin we met elkaar leven. Het moge duidelijk zijn dat de campagne en de politieke debatten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen niet de plek zijn om deze oorlog en de gevolgen daarvan te bespreken. Maar natuurlijk zijn de lokale politici als privépersoon net als u betrokken en begaan bij de gevolgen van oorlog. De Aalsmeerse watertoren stond, als signaal van ondersteuning, terecht in de kleuren van de Oekraïense vlag. Als gemeenschap en gemeentebestuur doen we wat we kunnen. Deze oorlog en de gevolgen ervan overkomt ons allemaal, niet alleen de Oekraïense en Russische bevolking, maar ook ons. Dit vraagt om eendracht en gezamenlijk optreden.”

Foto: www.kicksfotos.nl