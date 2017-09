Start woningbouw in Polderzoom

Aalsmeer – De eerste paal op de bouwplaats van Polderzoom Aalsmeer is geslagen. Daarmee is de bouw van 37 rijwoningen en 51 appartementen gestart. “Deze start markeert een volgende mijlpaal in de herinrichting van de N201, waar Bohemen in samenwerking met de gemeente Aalsmeer aan werkt”, vertelt Jasper Rotteveel, ruimteontwikkelaar bij Bohemen. “Bohemen realiseert hier woonbuurten met een dorps karakter, in verschillende segmenten. Met bouwer Trebbe en investeerder MN namens Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT), voegen we hier een prachtig stukje Aalsmeer toe. Dat een institutionele belegger juist in deze tijd in sociale huurwoningen investeert, maakt

het extra bijzonder.”

Daniëlle Neeleman, Portefeuillemanager woningen van MN: “Deze woningen heeft MN

aangekocht in opdracht van het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT). MN belegt namens PMT al in vastgoed sinds 1948. Door de intensieve gesprekken die we met de gemeente Aalsmeer hebben gevoerd, is deze prachtige samenwerking ontstaan. In totaal 37 (marktconforme) eengezinswoningen en 51 appartementen met een huurprijs van gemiddeld 695 euro. Dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld starters op de woningmarkt weer een kans maken op een betaalbare woning. Aalsmeer maakt mogelijk waar Nederlandse pensioenbeleggers voor staan!”

Dorps karakter

Dicht bij het centrum van Aalsmeer en het gemeentehuis komt in Polderzoom komen nieuwe woonbuurten met een dorps karakter. Het gaat om 37 woningen met tuin en 51

appartementen verdeeld over twee complexen, bestemd voor de sociale huur. De

vriendelijke, rijk-gedetailleerde woningen en appartementen zijn gesitueerd rondom een

hofje. Het ontwerp is van Hans Been Architecten en geeft een eigentijds beeld dat warmte en geborgenheid uitstraalt.

Tweede kwartaal 2018

Trebbe realiseert de woningen en de twee appartementencomplexen. De woningen worden

uitgevoerd volgens BasisWonen, het concept van Trebbe voor grondgebonden woningen. De appartementen worden gerealiseerd met HoogWonen, het concept van Trebbe voor

appartementen. Het totale project wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 opgeleverd. Kijk voor meer informatie over deze appartementen op: www.hurenpolderzoom.nl