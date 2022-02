Start Vrouwenclub: Voor (nieuwe) ontmoetingen

Aalsmeer – Zoek je een plek waar je andere vrouwen kunt leren kennen? Wil jij interesses delen of samen activiteiten ondernemen met andere vrouwen uit Aalsmeer en Kudelstaart? Meld je dan bij Participe-Amstelland team Aalsmeer voor de Vrouwenclub.

Wat kun je verwachten?

Je komt samen met een groep vrouwen die ook op zoek zijn naar gezellig en vriendschappelijk contact. Je leert elkaars hobby’s, interesses en behoeften kennen. Daarna ga je met elkaar bedenken hoe je de groep verder vorm wilt geven, waar nodig en/of gewenst met tips of ondersteuning van Participe. Wil je bepaalde activiteiten met elkaar gaan ondernemen? Wil je met elkaar praten of iets leren? Wil je informatie over communicatie, stress of relaties? Er is geen vast programma, je beslist dit samen.

Hoe doe je mee?

De eerste ontmoeting is op vrijdag 18 februari van 10.00 tot 11.30 uur in de Foyer van de Oude Veiling in de Marktstraat 19. Aanmelden kan bij Rianne Bleeker telefonisch via: 06-18681572 of per mail: r.bleeker@participe.nu

Kan je 18 februari niet, maar heb je wel interesse? Meld je aan en zorg dat je er de volgende keer bij bent!