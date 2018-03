Start renovatie van de Aalsmeerderweg

Aalsmeer – Vanaf aanstaande maandaag 19 maart tot eind van de zomer vindt renovatie van de Aalsmeerderweg-Noord plaats. Het onderhoud begint met het plaatsen van nieuwe waterverbindingen(duikers) en daarna wordt een nieuwe asfaltconstructie aangebracht. De werkzaamheden gebeuren in fases tussen de Machineweg en het Schinkeldijkje. De bedrijven en woningen aan de Aalsmeerderweg blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar, zij het met enige hinder. Een klankbordgroep van ondernemers en bewoners is betrokken bij de uitvoering en planning. De hulpdiensten zijn op de hoogte.

Omleiding

Doorgaand verkeer, alleen vrachtverkeer en auto’s, moet vanaf begin maart rijden via de Machineweg en de Legmeerdijk. Fietsers en voetgangers worden ter plaatse langs de werkzaamheden geleid. Indien nodig komen er op drukke punten verkeersregelaars. Buslijn 171 van Connexxion rijdt gedurende de werkzaamheden een aangepaste route via de Machineweg en de Legmeerdijk. Voor meer informatie zie www.connexxion.nl.

Informatiebijeenkomst

Om bewoners en belangstellenden goed te informeren heeft de gemeente een brief gestuurd over de werkzaamheden op de Aalsmeerderweg-Noord en houdt zij een informatiebijeenkomst hierover op donderdag 22 maart tussen 17.00 en 20.00 uur in The Beach aan de Oosteinderweg 247. Bewoners kunnen binnenlopen met hun vragen wanneer het hen schikt.

Speciale website

De uitvoerder van de werkzaamheden, BAM Infra houdt een website bij www.BAMaalsmeerderweg.nl waarop de laatste informatie over werkzaamheden, fasering en planning te vinden is. Ook is hier praktische informatie te vinden over bijvoorbeeld het ophalen van huisvuil.