Start online verkoop ‘Stommeerhoff’

Aalsmeer – Op 12 maart stond de informatie-bijeenkomst over het project Stommeerhoff op het programma. De presentatie voor de bouw van totaal 48 woningen in Polderzoom fase 2 moest vanwege de ingestelde maatregelen om het coronavirus in te dammen op het laatste moment gecanceld worden.

Aangekondigd werd dat medio mei de planning was om de verkoop te starten. En nu is de exacte datum ‘geprikt’. Op 14 mei start online de verkoop van de 48 duurzame woningen.

Het gebied waar de huizen gebouwd gaan worden is gelegen rondom de nieuwe Burgemeester Hoffscholteweg, tussen de Stommeerkade, Ophelialaan en het Bielzenpad. De eengezinswoningen worden in verschillende afmetingen gerealiseerd: 2-onder-1 kap, beneden- en bovenwoningen. Alle huizen worden gasloos opgeleverd. Meer weten? Kijk op www.stommeerhoff.nl of op facebook.