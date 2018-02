Start nieuwbouw zorgcentrum Zonnehuis Mijdrecht

Mijdrecht. Dinsdag 20 februari werd na een welkomstwoord in De Kom door directeur Ralf Dressel van Bébouw Midreth, buiten de starthandeling verricht voor de bouw van het toekomstige zorg-/wooncentrum Zonnehuis Mijdrecht (tot voor kort ‘Zonnehof’ genaamd). Dit gebeurde op de plaats waar vroeger Nieuw Avondlicht stond. Deze keer niet met de traditionele ‘eerste paal’ te slaan door een wethouder of lid van een Raad van Bestuur, maar het in de zompige bodem drukken van een ludiek versierde ‘totempaal’. Daar hebben bewoners van De Kom zich druk mee bezig gehouden. Onder het toeziend oog van wethouder David Moolenburgh, Allard van Spaandonk (Bouwinvest), directeur Ralf Dressel en genodigden die nagenoeg allen betrokken zijn bij het project, drukte een kraanmachinist van de firma Kool met de bak van een graafmachine de paal voorzichtig in de grond. Om de handeling na dit gebeuren feestelijk luister bij te zetten, werden door de aanwezigen (milieuvriendelijke) confettibuizen leeg geknald. Daarna ging het weer richting De Kom waar vertegenwoordigers van de betrokken partijen het woord kregen om zich tevreden en vreugdevol over de start van de nieuwbouw uit te laten.

Spanningsveld

Volgens wethouder Moolenburgh is het vaak niet gemakkelijk geweest alle neuzen dezelfde richting op te krijgen, doelend op de bewoners die het complex niet zo zagen zitten, ook al vanwege het dreigende tekort aan parkeerruimte in de omgeving. Maar dat is in goed overleg opgelost. De wethouder zei blij te zijn met de stap die nu gezet was, maar dat het nog wel anderhalf jaar zal duren voordat het zorgcomplex klaar is en in gebruik kan worden genomen. Meer hierover leest u woensdag 28 februari in de Nieuwe Meerbode