Start Lang Leven Thuisbuurt in Hornmeer

Aalsmeer – De Lang Leven Thuisbuurt in Hornmeer is op 3 maart officieel van start gegaan. In het buurthuis kwamen veel wijkbewoners samen om kennis te maken met het nieuwe initiatief van Participe Amstelland. Het liet meteen zien hoeveel betrokkenheid er in de buurt leeft.

De bijeenkomst begon in een gezellige sfeer met koffie, thee en gebak waarop het nieuwe Lang Leven Thuis-logo stond. Daarna kregen de bewoners uitleg over het doel: ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk prettig en zelfstandig in hun eigen wijk kunnen blijven wonen, met aandacht voor elkaar en passende ondersteuning wanneer dat nodig is.

Tijdens de bijeenkomst werden ook de vaste contactpersonen voorgesteld. Onder andere de Gemeente, Zorgcentra Meerlanden ’t Kloosterhof, Eigen Haard en Participe waren aanwezig, evenals de projectleider en de Langer Thuiscoach. Samen vormen zijn het professionele buurtteam dat bewoners kan helpen bij vragen over wonen, zorg en welzijn.

Bewoners kregen de gelegenheid om te reageren op verschillende stellingen en konden hun ideeën en vragen delen. Daaaruit bleek dat veel inwoners van Hornmeer bereid zijn om elkaar te helpen en samen te werken aan een hechte buurt.

Tot slot werd bekendgemaakt dat de Langer Thuiscoach voortaan iedere dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in het buurthuis aan de Dreef 1 aanwezig is voor vragen, advies of het plannen van een huisbezoek. Met de start van de Lang Leven Thuisbuurt wordt een volgende stap gezet in het versterken van de onderlinge betrokkenheid in Hornmeer, zodat bewoners zo lang mogelijk prettig in hun eigen wijk kunnen blijven wonen.

Foto: Bijeenkomst Lang Leven Thuis in Hornmeer (aangeleverd).