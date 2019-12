Start bouw 34 energie neutrale huurwoningen in Legmeer-West

Uithoorn – Met het onthullen van het bouwbord hebben Bert Halm, bestuurder Eigen Haard, Hans Bouma, wethouder gemeente Uithoorn en Menso Oosting, directeur Fijn Wonen het startsein gegeven voor de bouw van 34 energiezuinige huur-eengezinswoningen in de nieuwbouwwijk Legmeer-West in Uithoorn.

“Ik ben heel blij dat we in deze laatste fase van Legmeer-West zorgen voor doorstroming op de woningmarkt”, zo zegt Bert Halm.“11 van de 34 woningen verhuren we in het middensegment. Op deze manier zorgen we ervoor dat bewoners vanuit een sociale huurwoning doorstromen naar een middensegment woning. Zo komen sociale huurwoningen vrij voor degenen voor wie ze zijn bedoeld”.

“Deze woningen zijn een hele goede toevoeging aan het sociale segment en ik ben gelukkig met deze gang van zaken. Het is een welkome aanvulling op de totale woon-ontwikkeling van Legmeer-West,” aldus Hans Bouma, portefeuillehouder Wonen.

Duurzaam

De nieuwe woningen, die worden gebouw door Fijn Wonen, zijn duurzaam, gasloos, hebben zonnepanelen en zijn extra goed geïsoleerd. Een lucht-waterwarmtepomp met een boiler zorgt voor de verwarming van de woning en een warmte-terugwininstallatie voor de ventilatie. Kortom veel slimme energievoorzieningen die het netto energiegebruik per woning terugbrengen tot nul (nul-op-de-meter). “De sterk stijgende gasprijzen raken de bewoners niet meer, omdat de woningen volledig elektrisch zijn en grotendeels hun eigen energie opwekken”, schetst Oosting, directeur Fijn Wonen

De oplevering van de 23 sociale huurwoningen en 11 huurwoningen in het middensegment staat gepland na de zomervakantie van 2020. Toewijzing van de huurwoningen start rond de zomer.