Start actie Energieadvies voor lintbebouwing

Aalsmeer – Met de hoge en nog steeds stijgende energieprijzen is een comfortabel en energiezuinig huis nóg belangrijker geworden. Maar welke aanpak is hiervoor nu het slimst? Zeker voor de woningen in de lintbebouwing is dit vaak een lastige zoektocht. Samen met adviesbureau Woningwaard gaat de gemeente Aalsmeer hierbij helpen met de actie Energieadvies Lintbebouwing.

Wethouder Duurzaamheid Wilma Alink: “Met deze actie willen we energiebesparing onder de aandacht brengen en stimuleren. We richten ons in eerste instantie op alle koopwoningen in de lintbebouwingsgebieden in Kudelstaart en Aalsmeer-Oost. Als de actie goed werkt, breiden we daarna het actiegebied uit. Zo krijgen alle woningeigenaren hulp als zij hun woning willen verduurzamen.”

Gratis (basis) energiescan

Als eerste stap heeft adviesbureau Woningwaard van alle koopwoningen in de lintbebouwing van Kudelstaart en Aalsmeer-Oost een (basis) energiescan gemaakt op basis van openbaar beschikbare informatie. De betreffende woningeigenaren kunnen de scan van hun woning bekijken via de actiewebsite www.aalsmeer.woningwaard.nl.

Van energiescan naar maatwerkadvies

Door op de actiewebsite een aantal vragen te beantwoorden laat u de (basis) energiescan nog beter op uw woning en uw wensen aansluiten. Deze energiescan vormt een basisadvies voor het verduurzamen van uw woning.

Wilt u echt aan de slag met een onafhankelijk maatwerkadvies? Dan biedt de gemeente de eerste 50 deelnemers een gratis maatwerk EnergieBespaarAdvies (ter waarde van € 180,-) aan. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de bouwtekeningen van uw woning.

Informatiebijeenkomsten op 2, 21 en 29 juni

Voor meer uitleg over de basis energiescan, het maatwerk EnergieBespaarAdvies en een aantal veelvoorkomende maatregelen uit deze adviezen, zijn er in juni informatiebijeenkomsten, één online en twee fysiek. U kunt zelf kiezen welke datum u het beste uitkomt. En u kunt eventueel naar meerdere bijeenkomsten komen. Op elke bijeenkomst staat een deelthema centraal, maar op alle drie de bijeenkomsten komt alle basisinformatie aan bod en kunt u met al uw vragen terecht.

Donderdag 2 juni, van 19.30 tot 21.00 uur – online (na aanmelding ontvangt u een inlog-link).

Dinsdag 21 juni, van 19.30 tot 21.00 uur – wijkcentrum ’t Anker, Oosteinderweg 273a.

Woensdag 29 juni, van 14.30 tot 16.00 uur – dorpshuis ’t Podium Kudelstaart, Kudelstaartseweg 239.

U kunt zich aanmelden voor één of meerdere bijeenkomsten door een mailtje te sturen naar aalsmeer@woningwaard.nl. Vermeld in uw mailtje duidelijk voor welke bijeenkomst(en) u zich aanmeldt én uw naam en adres.

Vragen?

Heeft u vragen over deze actie? Neem dan contact op met de adviseurs van Woningwaard via aalsmeer@woningwaard.nl of 020-4357558.