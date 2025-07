St. Tjitze Hesselius organiseert Franse middag

Wilnis – De Willisstee in Wilnis verandert donderdag 24 juli voor even in een gezellige Franse bistro. Stichting Tjitze Hesselius nodigt alleenwonende ouderen uit De Ronde Venen van harte uit voor een onvergetelijke middag vol sfeer, muziek, lekkernijen en ontmoeting. Het thema van deze feestelijke bijeenkomst: ‘Un séjour en France’. Van 14.00 tot 16.00 uur wanen bezoekers zich in hartje Parijs of aan de zonovergoten kust van de Côte d’Azur. Denk aan knapperige stokbroodjes met brie, geurige lavendel, rinkelende wijnglazen en een betoverend optreden van een fantastische chansonière die je meeneemt langs de boulevards van Parijs en de golvende zee van Zuid-Frankrijk. Dit is geen gewone middag, maar een korte vakantie – zonder koffers – speciaal voor ouderen die wel wat extra gezelligheid kunnen gebruiken.

Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dit kan via e-mail info@tjitzehesselius.nl. Ook deze keer is het mogelijk om thuis te worden opgehaald. Laat dit gerust bij het aanmelden weten en vergeet dan niet adres en telefoonnummer door te geven.

Stichting Tjitze Hesselius zet zich in voor het welzijn van alleenwonde ouderen en wil hen een middag bieden die niet alleen vrolijk maakt, maar ook verbindt. Samen lachen, genieten en herinneringen ophalen, dat is waar deze Franse middag om draait.

Foto: aangeleverd.