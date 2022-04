Sportieve strijd tijdens Jac. Stammes handbaltoernooi

Aalsmeer – Afgelopen Paasweekend vond in liefst vijf sporthallen in Aalsmeer en regio de 21e editie van het Jac. Stammes Ternooi plaats. Meer dan 800 jeugdspelers namen deel aan dit grootste handbaltoernooi in Nederland. Zaterdag gingen 76 teams de sportieve strijd aan in verschillende categorieën en zondag stonden zeven finales op het programma in De Bloemhof.

Bij de meisjes C speelde Green Park Aalsmeer de finale tegen Quintus, maar verloor nipt met 8-12. Op de behaalde tweede plaats waren de meiden terecht trots. Met tophandbal zit het wel goed bij Green Park, ook de komende jaren: Goud werd behaald door heren A van Green Park Aalsmeer na 16-10 winst op DWS. In categorie D-gemengd is de grootste beker gewonnen door Quintus, bij de jongens C door Velo, bij dames B door Quintus, bij heren B door Tachos en bij dames A door VOC.

De prijzen zijn uitgereikt door burgemeester Gido Oude Kotte. Voorzitter Mike van der Laarse laat weten trots te zijn op alle vrijwilligers en alle spelers. “Nederland bezit veel handbaltalent. Het was weer één groot feest.”

Heren A Green Park winnaar Jac. Stammes Cup.