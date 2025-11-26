Wilnis – Het jaarlijkse Halloween tennistoernooi was zonovergoten en was er weer een om niet snel te vergeten. Met spinnenwebben, skeletten en andere enge versieringen was het tennispark in Wilnis omgetoverd tot spookhuis. Maar liefst 24 koppels hadden zich ingeschreven om wedstrijden van 20 minuten te spelen, uitgedost als vampiers, Dracula’s en andere enge figuren.

Ieder koppel bestond uit een volwassen griezel en jeugdig engerd. De wedstrijden werden gespeeld met rode, oranje en groene ballen. Ieder koppel speelde tegen eigen niveau en leeftijdsgenoten en dit leverde de meest griezelig spannende wedstrijden op.

Op de foto: Sportieve griezels bij Tennisvereniging Wilnis. Foto: aangeleverd.