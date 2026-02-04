Sportief, creatief en cultureel aanbod in nieuw ‘Sjors’-boekje

Uithoorn – Gemeente Uithoorn zet ook in 2026 met Cultuur- en Sportstimulering Nederland de kinderen in beweging. Eind maart wordt op alle basisscholen het boekje ‘Sjors Sportief & Creatief’ uitgedeeld, met het aanbod van sportverenigingen en creatieve en cultuurclubs in Uithoorn en De Kwakel. Aanbieders kunnen zich tot uiterlijk 13 februari aanmelden voor opname in het boekje.

Het Sjors Sportief & Creatief-boekje wordt rond 23 maart uitgedeeld aan alle leerlingen van de negen basisscholen in Uithoorn en De Kwakel. Via ‘Sjors Sportief & Creatief’ kunnen kinderen uit groep 1 tot en met 8 kennismaken met de sport-, creatieve en cultuuractiviteiten in Uithoorn en De Kwakel. Van taekwondo en hockey, via muziek, theater en dans tot knutselen, schilderen en pottenbakken. Kinderen die benieuwd zijn naar een activiteit kunnen zich aanmelden voor proeflessen.

Wethouder Jan Hazen van sport: “Ik vind het als wethouder heel goed dat iedereen actief is. Sporten is goed voor je conditie, je krijgt er sterke armen en benen van. Maar je kunt ook leren mooie dingen maken of een instrument spelen. Dat is toch superleuk?”

Laagdrempelig

De gemeente werkt met Team Sportservice Uithoorn samen aan de ‘Sjors Sportief & Creatief’-campagne om het lokale sport- en cultuuraanbod te promoten. Esther de Heij van Team Sportservice: “Deelname voor aanbieders is laagdrempelig, het vergroot hun zichtbaarheid voor een grote groep kinderen en hun ouders én het levert potentieel nieuwe leden op. Eenvoudig en zonder extra administratieve lasten. Het is gratis reclame.”

Sport- en cultuuraanbieders kunnen hun aanbod eenvoudig plaatsen via www.uithoornactief.nl. Aanbieders kunnen zich vóór 13 februari aanmelden voor opname in het boekje ‘Sjors Sportief & Creatief’. Plaatsing en promotie van activiteiten op www.uithoornactief.nl kan het hele jaar door.”

Op de foto: Sportwethouder Jan Hazen deelde vorig jaar het boekje ‘Sjors Sportief & Creatief’

uit op De Springschans. Foto: Patrick Hesse/Vision Quest.