Sponsors gezocht voor hulp aan Nepal

Aalsmeer – Ook in Nepal is het klimaat aan het veranderen. Er is overmatig veel regen gevallen deze zomer. En na die vreselijke gevolgen van de aardbeving, zijn nu weer opnieuw veel mensen dakloos en sommigen hebben helemaal niets meer. In de streek waar de Nepalese organisatie waar Nepal Benefiet Aalsmeer mee samenwerkt, SVSI, waren de gevolgen van deze overstroming heftig.

Nadat er eerst noodhulp gegeven is met behulp van SVSI en een deel van de opbrengst van de vele giften uit Aalsmeer (onder andere weer van OSA) is er een plan geopperd om een kleine gemeenschap in Malpur (vlakbij Sauraha in Chitwan) te helpen. Er zijn daar acht families die momenteel in tenten moeten slapen, omdat hun huisje is ingestort of weggespoeld. Deze bevolkingsgroep heet ‘Musahar’ en is een van de laagste kasten, origineel afkomstig uit India.

SVSI wil voor hen overstromingsbestendige huizen laten bouwen, waarvoor ze een soort van minikrediet kunnen afsluiten. Joke van der Zwaan van Nepal Benefiet Aalsmeer vroeg zich af hoe deze toch al arme mensen iets kunnen terugbetalen? Toch wil SVSI onderzoeken of ze iets, al is het maar heel weinig, kunnen geven. SVSI wil hen bijvoorbeeld wel helpen bij het vinden van werk. Dit principe ondersteunt Nepal Benefiet Aalsmeer.

Er is nu al 5.466 euro opgebracht (hiervan is al een deel besteed aan eerste noodhulp). Per huis heeft men 2.000 euro nodig, dus kan Nepal Benefiet twee families helpen. Echter, Nepal Benefiet Aalsmeer wil niet dat er nu slechts twee families een huis gaan krijgen en de andere families niet. Joke: “Hoe beslis je dan wie wel en wie geen nieuw huis gaat krijgen? We willen zekerheid dat al die acht families geholpen kunnen worden.” Om dat te kunnen waarmaken zoekt Nepal Benefiet Aalsmeer nu zes bedrijven of grotere sponsororganisaties die ieder minimaal 2.000 euro willen doneren, zodat alle acht families in Malpur een huis kunnen bouwen die bij een volgende moesson wel overeind zal blijven staan.

Kijk voor meer informatie op: www.nepalbenefietaalsmeer.com