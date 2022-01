SPIE: Geen receptie, maar Nieuwjaar Drive Thru

Aalsmeer – Helaas ook dit jaar geen ouderwetse nieuwjaarsreceptie bij SPIE, maar het bestuur heeft iets anders verzonnen. Aanstaande zaterdag 8 januari wordt tussen 14.00 en 15.00 uur een Nieuwjaar Drive Thru gehouden op het parkeerterrein aan de Dreef, bij zwembad De Waterlelie. Door het bestuur worden de winnaars van de inleveropdracht en de ‘Rode Lantaarn’ van afgelopen Pramenrace bekend gemaakt.

Ook krijgen de captains van de teams en medewerkers een give a way. Dit jaar is dat de welbekende big shopper, maar dan wel met het nieuwe logo er op. Ook krijgen de inzittenden van de auto een alcoholvrij glaasje champagne aangeboden om te proosten op het nieuwe jaar 2022.

De teams die kans maken op één van de prijzen zijn: Import Praam, Achterste Zaal, Baggerbonjers, Team Waterpas, De Boktails en De Stoere Boere. Dus voor jullie geldt: Zeker naar de Drive Thru komen. Om een (te) lange rij te voorkomen, mag per team één auto deelnemen aan de Drive Thru.