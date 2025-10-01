Spelletjesmiddag Zonnebloem Wilnis/De Hoef warm samenzijn vol plezier

Wilnis – De jaarlijkse spelletjesmiddag voor de gasten van de Zonnebloem Wilnis/De Hoef vond op vrijdag 26 september plaats in de sfeervolle kantine van sportvereniging CSW. De middag stond in het teken van gezelligheid, spelplezier en hartelijke ontmoetingen. Bij aankomst werden de gasten gastvrij ontvangen door een enthousiast team van Zonnebloemvrijwilligers, bijgestaan door zes leerlingen uit groep 8 van basisschool De Willespoort. Met koffie, thee en een smakelijke plak cake werd het startsein gegeven voor een middag vol activiteit.

De spelletjes begonnen al snel en werden met grote inzet gespeeld. Rummikub, klaverjassen, mens-erger-je-niet en natuurlijk het oer-Hollandse sjoelen zorgden voor veel vrolijkheid en gezonde competitie. Na afloop van de spellen werd er geborreld met heerlijke hapjes, waarna de bingo volgde – luid en duidelijk gepresenteerd door de leerlingen van De Willespoort. Iedereen viel in de prijzen, wat de feestvreugde compleet maakte. De middag werd door de aanwezigen omschreven als ‘ontzettend gezellig.’ De gasten keerden voldaan en met een glimlach huiswaarts.

De Zonnebloem spreekt haar grote dank uit aan de vrijwilligers van CSW en de jongens en meiden van De Willespoort voor hun inzet en betrokkenheid.

Op de foto: De spelletjesmiddag van Zonnebloem Wilnis/De Hoef was een warm samenzijn vol plezier. Foto: aangeleverd.