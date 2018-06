Spelletjesmiddag voor Junior Pramenrace

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 9 juni gaan de Junior Pramenrace deelnemers strijden om het laagste startnummer voor de juniorrace, nummer één. Door middel van diverse spelletjes kunnen de teams punten verdienen en het totaal aantal bepaalt wie de winnaar wordt van de Jan Stenhuis Bokaal.

Deze wisselprijs is vorig jaar gewonnen door het team ‘Tot dat het Zinkt Junior’. Het team mocht een jaar lang de prijs koesteren, maar deze moet aanstaande zaterdag toch echt ingeleverd worden. Misschien wint het team weer, maar misschien gaat een andere deelnemer er met de prijs vandoor. Zaterdag de ontknoping. De spelletjes beginnen om 15.00 uur en zijn in The Beach aan de Oosteinderweg 247a.

Verkiezing kinderburgemeester

Teams die even niet ingedeeld zijn voor een spelletje, kunnen hun stem uit gaan brengen op de nieuwe kinderburgemeester. Want net als vorig jaar is het zaterdag mogelijk een keuze te maken tussen de zes kandidaten, die ook aanwezig zijn tijdens de sportmiddag.

Knutselen voor Juniorrace

Volgende week zaterdag 16 juni gaat vervolgens de 14e Junior Pramenrace van start. Dit jaar veel nieuwe teams, maar ook bekende namen hebben zich aangemeld. Op de facebook pagina van SPIE staat een lijst met de deelnemers die zich tot nu toe hebben ingeschreven. Inschrijven voor de Juniorrace kan trouwens tot uiterlijk 13 juni.

Deelnemers hebben nog even de tijd om een superheld te knutselen voor bij de post De Zotte Wilg en om naar de winkel te gaan voor de inleveropdracht bij de IJzerenbrug, want daar moet elk team minimaal 1 fles limonade en 1 pak schoolkoekjes inleveren. De limonade en schoolkoekjes zijn voor de kinderen van de Voedselbank in Aalsmeer. De Junior Pramenrace is tot slot feest voor alle kinderen!