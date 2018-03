Spel en Sporters De Ronde Venen in de sneeuw

De Ronde Venen – Begin maart was het zo ver: om 5 uur ’s morgens vertrokken een kleine vijftig senioren met Spel en Sport naar de sneeuw. Hun bestemming was het Oostenrijkse Brandenberg in het Alpbachdal, een prima uitgangspunt voor skiërs, langlaufers en wandelaars.

De eerste twee dagen waren zonnig, toch was de sneeuwkwaliteit nog prima. Zowel in Pertisau als in het bekende skioord Ellmau kon men prima uit de voeten. Ook op dinsdag was dat zo bij het bezoek aan de loipes van Westendorf, terwijl een aantal wandelaars een mooie tocht naar Kirchberg maakten. Na zo’n heerlijke dag buiten is het leuk om samen te eten en elkaar te vertellen over de wandelingen en skitochten van de dag. En na het diner bleef het gezellig, er was een Tiroleravond, een fakkeloptocht, Eisschiesen, er werd gekaart, gepraat en gedanst.

Een dag met minder mooi weer volgde en dus gingen ze naar Innsbruck, de moeite waard om te bekijken. De dagen daarna waren weer prima, al was het hard werken in de al wat zachte sneeuw in Fieberbrun. In St. Johann was er sprake van een Schneeloch, meer sneeuw dan gebruikelijk. Het leverde een prachtig landschap op.

Na al deze sportieve dagen reisde het gezelschap op zaterdag weer naar huis, tevreden, wat moe, maar zeker van plan om volgend jaar weer te gaan.