Spektakel in finales Rings Kickboxing

Aalsmeer – De finales van de Rings Kickboxing League, die afgelopen zaterdag 11 november in sporthal De Bloemhof werden gevochten, hebben alle hooggespannen verwachtingen waar gemaakt. Promotor Milco Lambrecht sprak al eerder van het sterkst bezette toernooi van de afgelopen jaren, maar ook hij werd verrast door het spektakel in de finales. Kwakelaar Stef Omtzigt ging in de halve finale strijdend ten onder tegen Donovan Vroom, de latere kampioen in zijn klasse.

Sporthal De Bloemhof, toch vooral bekend als handbaltempel, werd voor één avond even het centrum van de Nederlandse vechtsportwereld. De grootste talenten uit de vaderlandse kickbokswereld vochten afgelopen zaterdag de finales van het prestigieuze toernooi in een bomvolle sporthal De Bloemhof.

Stef Omtzigt

Er stonden vier toernooien op het programma in verschillende gewichtsklassen, waaronder een damescategorie tot 70kg en heren tot 72kg, 79kg en 86kg. In de laatste klasse had Kwakelaar Stef Omtzigt, uitkomend voor sportschool Fitz Gym uit Aalsmeer, zich gekwalificeerd en hij moest aantreden tegen de sterke Zaankanter Donovan Vroom. Hoewel Omtzigt vocht voor wat hij waard was, bleek de goed boksende Vroom net een maatje te groot. Na drie ronden gaf de jury de overwinning aan Vroom die overigens later na een bloedstollende finale het toernooi op zijn naam schreef.

‘Rocky-achtige’ wedstrijd

Dat het dames-kickboksen in de lift zit bleek wel uit de finale van de damesklasse tot 70kg. Evita Adrianus uit Almere en Marieke Calis uit Weesp zorgden voor een enorme harde en technische partij. Toen de rook was opgetrokken bleek Adrianus de meeste punten te hebben gescoord en werd tot winnaar uitgeroepen. Ook in de andere categorieën voldeden de wedstrijden volledig aan de verwachtingen. De winst in de finbale tot 72kg ging naar de Rotterdammer Sheedy Tavares en in de klasse -79kg won de ijzersterke Alex Brancovic uit Veenendaal de titel.

De wedstrijd van de avond werd toch wel de partij van Donovan Vroom tegen Mohammed Balli uit Den Haag. In een ‘Rocky-achtige’ wedstrijd stond het publiek op de banken toen beide vechters meerdere keren neer gingen, maar weer opstonden na ‘8 tellen’ rust te hebben gehad. Voor Stef Omtzigt moet het een schrale troost zijn geweest dat hij door de uiteindelijke kampioen is uitgeschakeld.

Gerard Joling

Onder het publiek bevond zich ook Gerard Joling, die een fervent kickboks-liefhebber is. De zanger en entertainer laat geen mogelijkheid aan zich voorbij gaan om het spektakel in de ring mee te maken. Volgend jaar staan wederom in november de finales van de RINGS League gepland. In december maakt RINGS het programma van de evenementen (gala’s) bekend.

Foto: Faril Jafar