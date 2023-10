Speeltuin Clematisstraat al volop in gebruik

Aalsmeer – Begin oktober is gestart met de bouw van de speeltuin aan de Clematisstraat. Er is keihard gewerkt door veel mensen en reeds maandag 9 oktober konden aan het einde van de dag de hekken rondom de nieuwe speelplek verwijderd worden. En dit nieuwtje was snel bekend, al in de avond kwamen de eerste bezoekers en nu wordt er dagelijks volop en met veel plezier gespeeld op en met alle toestellen.

De initiatiefnemers Marit, Lindy, Marlon en Cathelijne zijn bijzonder trots op het resultaat. De speeltuin kon gerealiseerd worden dankzij donateurs, fondsen, bewoners, leveranciers en de wijkraad. Maar ook dankzij de kinderen uit de buurt, want zij hebben ideeën aangedragen, meegeholpen met het verkopen van lootjes en het organiseren van diverse acties.

Officiële opening

De speeltuin is nog niet helemaal klaar. Er missen nog enkele onderdelen (zoals de schaaktafels) en de beplanting komt begin november. De officiële opening is op zondag 12 november van 14.00 tot 16.00 uur, uiteraard in de nieuwe speeltuin. De eerste vijftig gezinnen worden deze middag getrakteerd op een goodiebag of clematisplantje. Iedereen is welkom de feestelijke ingebruikname mee te komen vieren. Burgemeester Gido Oude Kotte en kinderburgemeester Vera Keessen zullen ook aanwezig zijn.

Foto: De kinderen die zich ingezet hebben voor realisatie van de speeltuin, van links naar rechts: Victor, Harvey, Boyd, Milou, Julia, Thomas en Rover.