Speeltuin Boerenvreugd veilig en speelklaar!

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd heeft afgelopen zaterdag 8 mei de speeltuin voorzien van nieuw boomschors. Aan de oproep om voor één dag de handen uit de mouwen te steken op de kinderboerderij werd flink gereageerd. Met een enthousiaste groep werd om negen uur in de ochtend gestart met het kruien van de 80m3 boomschors.

De werkzaamheden liepen voorspoedig. Er waren boomschorsscheppers, kruiwagenrijders en verdelers. Dat er enorm hard gewerkt werd bleek wel toen om kwart over elf al het boomschors al in de speeltuin lag! Na de werkzaamheden werden de mannen en vrouwen getrakteerd op een uitgebreide lunch in de buitenlucht die gesponsord werd door de Jumbo supermarkt. Na de lunch begon het te regenen en is iedereen lekker naar huis gegaan.

Het bestuur van kinderboerderij Boerenvreugd kijkt terug op een geslaagde dag. Nu is het afwachten. De kinderboerderij is nog steeds gesloten, maar hopelijk mogen de deuren van Boerenvreugd gauw weer open voor publiek. De speeltuin van de kinderboerderij aan de Beethovenlaan is in ieder geval weer veilig en speelklaar!