Speelse kunstspeurtocht in Mijdrecht

Mijdrecht – Vanaf vrijdag 12 mei liggen in 24 etalages in het centrum van Mijdrecht één of meerdere kunstwerken van deelnemers van KunstRondeVenen. Tot en met het kunstweekend van 27 en 28 mei kunnen jongeren tussen 7 en 17 jaar een route langs deze kunstwerken afleggen. Ook voor ouders en grootouders is de etalageroute de moeite waard, want het biedt een aardig voorproefje op het complete werk dat tijdens KunstRondeVenen geëxposeerd wordt. Deelnameformulieren liggen klaar bij de bij alle deelnemende winkels. Hiermee kunnen jongeren de route langs de etalages volgen. Voor elk kunstwerk kunnen ze zelf een naam verzinnen, wat ze schriujhven op het deelname formulier. Hiermee willen Shopping Mijdrecht en KunstRondeVenen kinderen laten kijken en nadenken over kunst. Wie namen verzint voor minimaal vijftien werken, krijgt bij inlevering van het formulier, een leuk presentje mee naar huis. Het is ook een idee om de ateliers van ruim zeventig kunstenaars in alle dorpen van De Ronde Venen tijdens KunstRondeVenen op 27 en 28 mei te bezoeken. Behalve heel veel kunst om te bekijken zijn er ook weer veel bijzondere optredens van lokale artiesten. Het complete programma is te vinden op www.kunstrondevenen.nl.