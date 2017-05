Zeilteam Westeinder voor Eredivisie naar Almere

Aalsmeer/Almere – Vrijdag 12 mei gaat de eerste speelronde van de Eredivisie Zeilen 2017 van start op het Weerwater in Almere. Achttien optimaal voorbereide watersportverenigingen strijden, over vijfspeelrondes, voor het landskampioenschap van het seizoen 2017. De landskampioen plaatst zich uiteindelijk automatisch voor de Champions League Sailing in 2018. Een speelronde duurt drie dagen.

18 Ambitieuze verenigingen

In totaal doen er 18 toonaangevende watersportverenigingen mee aan de Eredivisie Zeilen 2017. De grote vraag is hoe de verschillende Eredivisie-teams uit de winterstop zijn gekomen? WSV Almere Centraal, de landskampioen van 2016, zeilt tijdens de seizoen opener een thuiswedstrijd. Naast Almere Centraal zijn KWS Sneek, Jachtclub Scheveningen, VWDTP Groningen, WSV Giebeesk, RR&ZV Maas en Roer uit Roermond en WV Braassemermeer ook grote kanshebbers, in elk geval op papier. Maar hoe komen de andere clubs uit de winter? En de zeilwereld kijkt natuurlijk rijkhalzend uit naar de prestaties van de twee nieuwkomers: International Yacht Club Amsterdam en WSV Het Witte Huis uit Loosdrecht.

Speelronde 2 in Aalsmeer

Het Eredivisie Zeilen seizoen 2017 bestaat in 2017 over een vijftal speelrondes verspreid over het land: Speelronde 1 is van 12 tot 14 mei in Almere. Speelronde 2 is van 30 juni tot 2 juli in Aalsmeer. Speelronde 3 van 28 tot 30 juli in Scheveningen en Speelronde 4 van 1 tot 3 september in Veere

Europese finale

De club die zich landskampioen mag noemen zal Nederland samen met de nummers twee en drie vertegenwoordigen in de mondiale Sailing Champions League. Deze bestaat in 2017 uit een tweetal halve finales: 11 tot 13 augustus in Sint Petersburg en 1 tot 3 september in St. Moritz. De finale zal vervolgens plaatsvinden van 22 tot 24 september in het Italiaanse Porto Cervo.

De achttien deelnemende verenigingen met tussen haakjes de klassering van het team in het seizoen 2016.

• International Yacht Club Amsterdam (-)

• Jachtclub Scheveningen (3)

• KNZ&RV Muiden (11)

• KWS Sneek (2)

• KWV De Kaag (9)

• RR&ZV Maas en Roer (4)

• SZ & WV Uitdam (12)

• VWDTP (5)

• WSV Almere Centraal (1)

• WSV Almere Haven (13)

• WSV Flevomare (17)

• WSV Giesbeek (6)

• WSV Heeg (10)

• WSV Het Witte Huis (-)

• WV Braassemermeer (7)

• WV Breskens (8)

• WV Wolphaartsdijk (15)

• Zeilteam Westeinder (14)