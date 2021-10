Spectaculaire finale bij koppeltoernooi Poel’s Eye

Kudelstaart – Vorige week zaterdag was er dan eindelijk weer een koppeltoernooi bij de dartclub Poel’s Eye. Door de corona waren er twee edities verloren gegaan, waardoor de Poel’s Eye besloten heeft dit seizoen twee koppeltoernooien te organiseren. Het tweede koppel toernooi zal traditioneel tijdens de Paasdagen plaatsvinden.

Nu waren er waren 24 koppels, oftewel 48 deelnemers, een uitstekende opkomst. Tot grote vreugde van de Poel’s Eye waren er ook vele nieuwe gezichten en oude bekenden. Yorick Rekelhof met Remy van Groeningen en Raymond van de Weiden met John Guldemond bereikten knap de halve finale. De finale ging echter tussen Wessel Nijman met Dylan van Lierop en Jonny Nijs met Floortje van Zanten. Johny Nijs was titelverdediger, hij won de vorige editie met Christopher Brouwer, die echter een dag eerder, samen met Lisa Bruggink, een prachtige zoon (Jayden) had gekregen. Floortje was de vorige editie nog de tegenstandster van Jonny (samen met Rene Kruit, die nu echter helaas geblesseerd moest toekijken).

De Poel’s Eye had al eerder kennis gemaakt met de jeugdige talentvolle darter Dylan, maar ook Wessel wist bij zijn eerste optreden in de Proosdijhal grote indruk te maken. Er ontspon zich in de finale een mooi spektakelstuk waarbij de darters elkaar tot grote hoogte wisten te drijven. Wessel zette in een leg 170 weg, en Dylan wist deze allerhoogst mogelijke uitgooi sensationeel uit te gooien. Het was pas de tweede 170 finish in de historie van het koppel toernooi (de vorige was in 2008 door Benno van Rijn, weggezet door Bas Aupers). Toch gaven Jonny en Floortje zich nog niet gewonnen, met uiterst belangrijke finishen van 82 en 90 (waarbij ook telkens een (single) Bull nodig was) bleven zij tot de alles beslissende leg in leven. Hierin wisten Wessel en Dylan dan toch het verschil te maken waardoor zij uiteindelijk de terechte koppelkoningen werden van 2021. Een uitstekende prestatie.

Speelavond

Volgende week vrijdag 15 oktober is de volgende (individuele) speelavond, lidmaatschap of van te voren opgeven is niet nodig, kom gerust eens mee darten in de Proosdijhal. De Poel’s Eye is laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus. De avonden zijn dartstoernooitjes op zich. De inschrijving sluit om 19.30 uur, deelname kost 4 euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op www.poelseye.nl nog meer informatie.

Foto: De winnaars van het koppeltoernooi: Dylan en Wessel, naast hen de nummers twee: Jonny en Floortje.