Spectaculaire dansshow Blackbird Dance Centre

Aalsmeer – Afgelopen zondag 2 juni werd in De Meerse in Hoofddorp de spectaculaire dansshow gehouden van Blackbird Dance Centre uit Aalsmeer. Ruim vijftig danseres en danseressen hebben het afgelopen jaar weer hard getraind om de show van de grond te krijgen en het resultaat mocht er zijn.

Een spetterende show van twee keer 45 minuten. De show werd twee maal opgevoerd, er was een middag- en een avondvoorstelling. Het thema van de show was DNA, er kwamen zelfs levensgrote moleculen langs op het podium. In de show waren veel verschillende soorten dansen te zien. Het geheel stond onder leiding van dansjuf Merel.

Na afloop van de shows mocht Merel samen met al haar dansers en danseressen een staande ovatie in ontvangst nemen.

Foto: www.kicksfotos.nl