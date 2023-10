Speciale ochtend 40 jaar open huis in ’t Baken

Aalsmeer – In maart 1983 heeft de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) Zuid aan de kerkenraad een brief geschreven of het zinvol zou zijn te starten met een ‘open huis’. Op advies van dominee Amesz werd besloten ook de Gereformeerde Kerk hierbij met dominee Verschoor te betrekken. Afgesproken is toen het eerste seizoen te houden in De Schakel en het volgende seizoen in het Baken. Het open huis zou dan elke dinsdag plaats vinden van 10.00 tot 11.30 uur. Het eerste open huis is gehouden op 1 november 1983. Iedereen, vrouw of man, oud of jong was en is welkom.

Het open huis is niet meer weg te denken. Mensen van diverse kerkgemeenschappen komen wekelijks bij elkaar. En onder het genot van een kop koffie, die nog steeds gratis geschonken wordt, praat men dan over het wel en wee van deze wereld en allerlei andere zaken. Het open huis draagt zeker bij aan het samen zijn en de vrijwilligers en bezoekers hopen dit nog vele jaren te mogen en te kunnen doen. De ontmoeting met elkaar waarvoor in het dagelijks leven weinig tijd is kan gevonden worden tijdens het open huis.

Op dinsdag 31 oktober wordt een speciale ochtend georganiseerd om te gedenken dat het alweer 40 jaar geleden is dat het open huis is gestart. Iedereen is van harte welkom in het Baken aan de Sportlaan 86 van 10.00 tot 11.30 uur. Voor meer informatie: Annie Vijfhuizen, 0297-322131, Annie Stoof, 0297-328326 of Panc Eikelenboom, 0297-327915.