Soul en jazz van The Preacher Men in Bacchus

Aalsmeer – Een scheurende saxofoon, een diep grommend Hammond-orgel en backbeats waar je gewoon niet bij stil kunt zitten. Beter kun je de Edison Publieksprijs winnende jazzband The Preacher Men niet omschrijven. In 2026 viert het trio onder leiding van Efraim Trujillo zijn 12-jarig bestaan met een tournee langs de twaalf gezelligste jazzpodia in Nederland. KCA heeft daarbij de eer het spits af te bijten met een concert aanstaande zaterdagavond 10 januari in het sfeervolle Cultureel Café Bacchus.

Saxofonist, componist en bandleider Efraim Trujillo, Hammondorganist Rob Mostert en slagwerker Chris Strik nemen het publiek mee naar de tijd van rokerige bluesclubs uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw in de zuidelijke staten van Amerika. De muziek van de Hammond-orgel-trio’s van die tijd ademde altijd een rijk palet aan sferen, met de blues en rhythm-and-blues als onverwoestbare basis. De muzikanten van toen namen ruim de tijd om hun verhaal te vertellen in lange, uitgesponnen solo’s. En The Preacher Men denkt daar niet anders over. Het resultaat: muziek die moeiteloos blijft boeien!

Het optreden in Cultureel Café Bacchus aan de Gerberastraat 4 begint zaterdag om 20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 uur, en de entree bedraagt 15 euro (10 euro jongerenticket). Kaarten zijn te reserveren via de KCA Ticketshop en te koop aan de kassa (mits nog beschikbaar).

Foto: Het trio The Preacher Men. Foto: Ferry Knijn