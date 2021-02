Sociale huurwoningen naar mensen die ze het hardst nodig hebben

Actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden moeten meer kansen krijgen om een sociale huurwoning te vinden. Vijftien colleges van B&W in de regio Amsterdam hebben hiertoe besloten. Het nieuwe beleid wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden die er de komende maanden een besluit over gaan nemen. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in gaat.

Actief zoeken

Op dit moment worden sociale huurwoningen van corporaties toegewezen op basis van inschrijfduur of aan iemand met een urgentieverklaring. Sociale huurwoningen zijn schaars zijn, de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in de hele regio boven de tien jaar. Omdat urgenties alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend, is er nu een groep woningzoekenden die dringend een woning nodig heeft maar daar geen kans op maakt.

Dringende situaties

In het nieuwe systeem moeten mensen met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod komen. Met een nieuw puntensysteem is de wachttijd (inschrijfduur) niet meer leidend, maar gaan ook situatiepunten en zoekpunten een rol spelen. Door meer te zoeken kunnen extra punten worden opgebouwd. Huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Het gaat om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en thuiswonende kinderen in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van de bewoners uit de regio over de woonruimteverdeling. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning toegewezen krijgt.

Sluit aan op woonbeleid

“Het is een lang en uitgebreid traject. Ik kan mij voorstellen dat inwoners het misschien te lang vinden. Maar ik ben blij met deze uitkomsten, dit degelijke proces en dat het systeem verbetert wordt. Het nieuwe systeem biedt meer kansen voor woningzoekenden met een dringende verhuiswens zoals starters/jongeren en spoedzoekers. Daarbij sluit dit heel goed aan bij ons gemeentelijke woonbeleid”, aldus wethouder Hans Bouma, portefeuillehouder Wonen.

Vaststelling beleidsvoorstel door B&W en raad

Alle vijftien gemeenten bereidden zich nu voor op instemming van B&W en vaststelling in de raad. Dat gebeurt in de komende twee maanden. Na akkoord van alle raden wordt het beleidsvoorstel door gemeenten verwerkt in de lokale huisvestingsverordeningen. De gewijzigde verordeningen worden naar verwachting medio 2021 vastgesteld in de raden. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in kan gaan.

Alle informatie over het voorstel is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl.