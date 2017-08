Snorfietser ernstig gewond

Uithoorn – Zondagmorgen 27 augustus rukte de hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, groot uit voor een gevallen brommerbestuurder. Dit gebeurde op de Hollandsedijk in Uithoorn.

Uiteindelijk bleek de traumahelikopter niet nodig. Wel is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Aangezien er drank in het spel was reed ook de politie mee naar het ziekenhuis

Hoe het met het slachtoffer is is nog niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.

FOTO: Davey Photography/ Rob Franken