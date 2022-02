Aalsmeer – Snoeien is belangrijk om je tuin op orde en optimale conditie te houden. Maar wanneer en hoe moet je snoeien? Het antwoord hierop wordt gegeven op zaterdag 5 maart tijdens de jaarlijkse snoeicursus op de Historische Tuin.

De tuinchefs Gerben en Dick staan deze dag samen met deskundige vrijwilligers klaar om de belangrijkste lessen bij te brengen over het snoeien van bomen en struiken. Tijdens de cursusmiddag gaan de deelnemers ook zelf aan de slag, zo kan de opgedane kennis direct in de praktijk gebracht worden.

De snoeicursus op 5 maart begint om 13.30 uur en duurt tot circa 16.00 uur. De kosten zijn 14,50 euro en dit bedrag is inclusief koffie of thee en een handleiding snoeien. Er is nog plaats, dus meld je snel aan voor deze leuke en informatieve middag via coordinator@historischetuinaalsmeer.nl of bel 0297-322562.

Foto: Archief, snoeicursus met Cees van Dam.