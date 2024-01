‘Snertwandeling’ op de Historische Tuin

Aalsmeer – Het reguliere bezoekseizoen van museum Historische Tuin is voorbij, maar dat betekent niet dat het werk stil ligt. Ook in de winter is in het tuinbouwmuseum van alles te zien dat groeit en bloeit. Zaterdag 13 januari kan hier op een leuke manier kennis van worden genomen tijdens een ‘snertwandeling’. De wandeling vindt plaats onder leiding van een gids en voert door de diverse kassen en over het langgerekte perceel van het museum in Aalsmeer-Centrum.

De gewassen op de Historische Tuin geven een indruk van de tuinbouwhistorie van deze regio. Naast bekende bloemen en planten zijn in de kasjes ook verrassende en soms exotische soorten te vinden. In elk seizoen is er weer wat nieuws te ontdekken, zelfs voor de vaste bezoekers. Tijdens de wandeling wordt speciale aandacht besteed aan de gewassen die juist in de winterperiode actief zijn. Ook de verschillende historische opstallen van de Tuin, gevestigd op de grond van de voormalige kwekerij Dahlia Maarse, komen aan bod.

De wandeling duurt ongeveer een uur en wordt afgesloten met een heerlijk kopje snert (erwtensoep) voor de deelnemers. Wie koude voeten heeft gekregen, warmt vanzelf weer op!

Deze eerste snertwandeling vindt plaats op zaterdag 13 januari en begint om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Deelname kost slechts 6,50 euro en dit bedrag is inclusief een kop koffie/thee en een kop soep. Donateurs van Historisch Aalsmeer betalen 5 euro. Aanmelden is mogelijk via: https://historischetuinaalsmeer.kooptickets.nu/product/snertwandeling/

Zaterdag 17 februari volgt nog een tweede snertwandeling.