Snelle tijden AVA atleten in Vught

Aalsmeer – Op Hemelvaartsdag 25 mei vonden in Vught de 13e Harry Schulting Games plaats. Voor Atletiekvereniging Aalsmeer waren Corné Timmer, Inger van Dok en Nienke van Dok naar Vught afgereisd om zich te meten met de nationale top. Voor de beide zussen stond de eerste 800 meter van het seizoen op het programma. In een race waar het lastig positie zoeken was, kwam Inger tot een tijd van 2:25,32 minuten en Nienke finishte in 2:25,62 minuten. Voor Nienke betekent dit een verbetering van haar eigen clubrecord bij de meisjes C.

Later op de avond was het de beurt aan Corné Timmer die op de 3000 meter voor het eerst onder de 9 minuten wilde duiken. In een onregelmatige race waar de haas van dienst over de eerste volle ronde te snel opende en niet het juist tempo voor de rest van het veld kon maken, koos Corné voor zijn eigen tempo. Dit resulteerde in een verbetering van zijn persoonlijke record met 11 seconden tot een (officieuze) tijd van 8:56 minuten. Helaas is het fout gegaan met de elektronische tijdwaarneming en is de organisatie er niet in geslaagd de officiële tijd te publiceren.

Vrijdag 2 juni zal Nienke van Dok van start gaan op de 1500 meter tijdens de Nijmegen Global Athletics.

Corné Timmer (startnummer 175). Foto: Erik Witpeerd