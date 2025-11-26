Sneeuw en chocolademelk bij Stokstaartjes Qui Vive

Uithoorn – De jongste jeugd van hockeyclub Qui Vive, beter bekend als de ‘Stokstaartjes’ (4-6 jaar), sloot zondag het najaarsblok van acht trainingen feestelijk af. Ruim zestig kinderen namen de afgelopen weken deel aan de zondagochtendtrainingen, waarin plezier en kennismaken met hockey centraal stonden. Velen kwamen samen met vriendjes, anderen maakten juist nieuwe vrienden in hun vaste groepjes.

De geplande laatste training kreeg door een pakje sneeuw een onverwachte wending en moest er geïmproviseerd worden. Na afloop wachtte in het clubhuis warme chocolademelk en de langverwachte diploma-uitreiking. Onder luid applaus kwamen de stokstaartjes per groep naar voren om hun diploma in ontvangst te nemen. De feestelijke sfeer werd compleet met een groepsfoto, inclusief een enthousiaste pinguïn.

De afgelopen acht weken maakten de kinderen spelenderwijs kennis met hockey of oefenden verder op hun vaardigheden. In circuitvorm kwamen diverse oefeningen voorbij, zodat plezier en ontwikkeling hand in hand gingen. Ook de inzet van de jeugdtrainers – Emma, Faraiisha, Feline, Floor, Norah, Olivia, Iris, Eryn, Annabelle, Riven en Jitske – en coördinatoren Milou en Reinout werd benadrukt. “Zonder hen zijn er geen trainingen,” aldus de club, die trots is op hun betrokkenheid.

In maart start het voorjaarsblok voor de stokstaartjes. Aanmelden of vragen? Mail naar stokstaartjes@quivive.nl.

Op de foto: Onder luid applaus kwamen de stokstaartjes per groep naar voren om hun diploma in ontvangst te nemen. Foto: aangeleverd.