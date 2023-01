Smederij De Jong in Ut Quakeltje

De Kwakel – Voor de kerstdagen hebben alle donateurs en begunstigers Ut Quakeltje ontvangen, het jaarblad van Stichting De Kwakel Toen & Nu. Het hoofdthema is het bedrijf van Smederij De Jong dat 94 jaar heeft bestaan aan de Hoofdweg. 130 jaar lang hebben smeden op deze hun brood verdiend. Verder een inbreng van burgemeester Heiliegers, die een mooi stuk geschreven heeft over de nieuwe ambtsketen van de Gemeente Uithoorn. Voorts is er aandacht besteed aan het opnemen van de Kwakelse kermis op de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed en aan twee gedichten en de tekst van het dorpslied ”Het gevoel van ons De Kwakel”.

Het eerste exemplaar van Ut Quakeltje werd overhandigd aan Willem de Jong, de laatste trotse eigenaar van het Mechanisatiebedrijf De Jong.

Nostalgische avonden (2023) De twee Nostalgische Avonden in 2023 staan gepland op vrijdagavond 3 en 17 februari, aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis De Quakel. Kaartverkoop en kaarten reserveren kan het liefst via de mail bij: dp@de-kwakel.com of een belletje naar Dirk Plasmeijer 06.54695548. Reserveer op tijd, want vol is vol?