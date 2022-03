Slimme verkeerslichten bij veiling voor vrachtverkeer

Aalsmeer – In de Connected Transport Corridor (CTC) Amsterdam zijn sinds kort drie slimme verkeerslichten actief richting bloemenveiling Royal FloraHolland Aalsmeer. Het vrachtverkeer krijgt dankzij de slimme verkeerslichten eerder of langer groen op de N201, bij de op- en afritten van de A4, en op de N231, bij de ingang van het veilingterrein. Naast tijdwinst betekenen de slimme verkeerslichten milieuwinst: door minder af te remmen en op te trekken besparen transporteurs brandstof en vermindert de CO2-uitstoot en geluidshinder in de omgeving.

Verduurzamen

Vrachtwagens op de N201 en de N231 krijgen dankzij de drie nieuwe slimme verkeerslichten van de provincie eerder en/of langer groen op voorwaarde dat de verkeerssituatie het toelaat. Omdat CTC Amsterdam Westkant onderdeel is van een landelijk netwerk van regionale corridors, heeft de bloemenveiling in Aalsmeer met deze iVRI’s nu ook een aansluiting op de al bestaande CTC-corridor richting de veilinglocatie in Naaldwijk. COO Leendert-Jan Plaisier: “We zijn erg enthousiast over die aansluiting. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verduurzamen van bloementransport van en naar onze locaties.”

Veilig en efficiënt

CTC Amsterdam Westkant is onderdeel van een landelijk netwerk van regionale corridors en is opgezet door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wegbeheerders (provincie Noord-Holland en gemeenten), vervoerders en logistiek dienstverleners en Amsterdam Logistics. CTC Amsterdam Westkant richt zich met name op een schoon, veilig, betrouwbaar en efficiënt goederenvervoer van en naar de MRA-ports (luchthaven Schiphol, haven van Amsterdam en de Greenport en bloemenveiling).

De provincie Noord-Holland installeert dit jaar in totaal twaalf slimme verkeerslichten (intelligente verkeersregelingsinstallaties: iVRI’s) op drukke kruispunten in de corridor CTC Amsterdam Westkant. Meer weten over CTC Amsterdam Westkant? Kijk dan op de website: AmsterdamLogistics.nl.