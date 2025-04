Slimme fietsers kiezen hun eigen route

Op de fiets ervaar je een gevoel van vrijheid, maar we zien ook dat het verkeer steeds drukker en ingewikkelder wordt. Er zijn meer verschillende voertuigen op de weg en niet iedereen houdt rekening met elkaar. Hoe zorg je ervoor dat je ontspannen en veilig blijft fietsen?

Kleine gewoontes, groot verschil

Als ervaren fietser kan je goed uit de voeten in het verkeer. Toch kan het zijn dat bepaalde situaties lastiger worden zonder dat je je er bewust van bent. Even over je schouder kijken bij het afslaan, snel reageren als er onverwacht iemand voor je remt, of soepel op- en afstappen: het gaat misschien niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger.

Lilian van Tol herkent dit: “We zouden elkaar wat meer moeten tolereren in het verkeer. Het is vaak ontzettend druk op de weg en bovendien vind ik het lastig om verschillende snelheden in te schatten. Daarom kies ik er bijvoorbeeld voor om een andere route te nemen als de scholen uitgaan. Het kost me misschien wat extra tijd, maar ik rijd liever ontspannen dan in de drukte.”

Slimme keuzes maken het verschil

Met kleine aanpassingen kun je een groot verschil maken in je eigen veiligheid. Bijvoorbeeld door je fiets goed te laten afstellen of door drukkere tijdstippen te vermijden. Ook het dragen van een fietshelm is zo’n slimme keuze: het verkleint het risico op hersenletsel met maar liefst 62%.

5 tips om slim en veilig te blijven fietsen

Neem de tijd bij lastige kruispunten Vermijd de drukke spits Kies rustige alternatieve routes Laat je fiets goed afstellen Overweeg het gebruik van een helm en een achteruitkijkspiegel

Wist je dat…

42% van de 55-plussers één of meerdere keren per week fietst?

Het aantal fietsers met ernstig letsel in 10 jaar tijd met 40% is gestegen?

De helft van de fietsongelukken wordt veroorzaakt door een rem- of stuurfout?

Veel ongelukken gebeuren bij het linksaf slaan op kruispunten?

Wil je ook slim en veilig blijven fietsen? Kijk voor meer informatie en tips op www.verkeerenmeer.nl/campagnes/slimme-fietsers