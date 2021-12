Slechts 1 dag kerstshoppen in Centrum

Aalsmeer – Gezellig druk was het afgelopen zaterdag 18 december in het Centrum. Velen zagen wellicht de bui al hangen en besloten nog snel te gaan shoppen en inkopen te doen. In de winkelstraten in het Centrum werden de bezoekers welkom geheten door een vrolijke Charles Dickens band en kerstmeisjes die cadeautjes uitdeelden. Verder hadden diverse ondernemers speciale acties tijdens het Kerstshoppingweekend. Helaas moesten zondag de deuren van niet-essentiële winkels gesloten blijven vanwege de corona-lockdown.

Click & collect

Geen goed bericht natuurlijk voor alle (horeca)ondernemers die hoopten op leuke verkopen voor de feestdagen. Click & collect mag wel en dus zitten ondernemers klaar bij de telefoon en voor de computer om bestellingen op te nemen en een afspraak te maken voor het afhalen van goederen.

Blijf de ondernemers steunen en bestel en koop ook digitaal lokaal. Veel winkels bieden online producten aan en kunnen zelfs bezorgen. Kijk voor een overzicht van alle winkels op www.aalsmeercentrum.nl.

Spaaractie

De stickerspaaractie gaat ondanks de lockdown wel door tot Kerst, dus vraag een stickertje bij de aankoop en wie weet wordt u/jij in januari getrakteerd op een shoptegoedbon of een andere mooie prijs! Voor iedere bestede 10 euro wordt een stickertje gegeven en bij tien stickertjes is de kaart vol en kan deze ingeleverd worden bij de deelnemende ondernemers.