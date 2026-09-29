Slag om Aalsmeer steunt weer Aalsmeerse goede doelen

Aalsmeer – Op woensdag 11 november keert de Slag om Aalsmeer terug naar de kantine van FC Aalsmeer. Tijdens deze avond komen Aalsmeerse bedrijven en organisaties samen voor een kennis- en samenwerkingsspel. De organisatie is in handen van Lionsclub Aalsmeer en Lionsclub Aalsmeer Ophelia. Het doel achter de avond: geld bijeenbrengen voor projecten die Aalsmeer zelf ten goede komen.

De Slag om Aalsmeer is inmiddels een vertrouwd evenement. Teams buigen zich over uiteenlopende vragen, waaronder vragen over Aalsmeer. Samenwerking, kennis en gezelligheid staan daarbij centraal. De vorige editie trok een recordaantal deelnemers. Team Gemeente Aalsmeer ging met de wisselbokaal naar huis, terwijl de opbrengst naar plaatselijke goede doelen ging.

Ook dit jaar blijft de opbrengst volledig in Aalsmeer. De helft gaat naar Stichting De Bovenlanden Aalsmeer. Bij het Topsvoortbos werkt deze stichting aan een avonturenpad voor scholen en groepen. Met de bijdrage uit de Slag om Aalsmeer kunnen daar originele Aalsmeerse draaiplanken worden aangelegd. Zo krijgt het evenement een tastbaar vervolg op een plek waar kinderen de natuur kunnen ontdekken en beleven.

De andere helft is bedoeld voor twee initiatieven voor de jeugd. Museum Historische Tuin Aalsmeer wil een escape room ontwikkelen waarin kinderen spelenderwijs meer leren over de tuin. Gastheer FC Aalsmeer wil met een bijdrage aandacht geven aan de KNVB-actie ‘Nu Niet Nooit Niet’. Borden langs de velden en flyers in de kantine moeten helpen om het gedrag rond de voetbalvelden te verbeteren. Als de opbrengst het toelaat, kan ook de clubkleding van de jeugdtrainers worden vervangen.

Achter de schermen werken vrijwilligers van beide Lionsclubs al maanden aan de voorbereidingen. De vragen zijn bijna klaar en ook dit jaar belooft het spel verrassingen te bevatten. Voor de Lions is de avond meer dan een wedstrijd om de wisselbokaal: zij brengen mensen uit de plaatselijke gemeenschap bij elkaar en zetten die betrokkenheid om in concrete steun voor Aalsmeerse projecten.

De Slag om Aalsmeer vindt plaats op woensdag 11 november in de kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. Meer informatie over het evenement en inschrijven is te vinden op lionsclubaalsmeer.nl/project/de-slag-om-aalsmeer/.

Foto: Volle inzet Team Gemeente Aalsmeer tijdens de vorige editie van de Slag om Aalsmeer (aangeleverd).