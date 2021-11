Sjors Sportief en Creatief voor kinderen

Aalsmeer – Team Sportservice Aalsmeer slaat de handen ineen met Sjors Sportief en Sjors Creatief. Dit sport- en cultuurstimuleringsproject gaat na de kerstvakantie van start in Aalsmeer en Kudelstaart. Het project maakt het voor kinderen mogelijk om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de sportverenigingen en cultuurinstellingen in Aalsmeer. Dansen, atletiek, judo, turnen, boksen. Dankzij Sjors Sportief kunnen basisschoolleerlingen in Aalsmeer en Kudelstaart vanaf het nieuwe jaar vrijblijvend ontdekken welke sport het beste bij ze past. Ook kunnen ze hun creatieve talenten leren kennen, maar dan met Sjors Creatief. Aan zijn hand kunnen kinderen zich inschrijven voor bijvoorbeeld proeflessen tekenen, schilderen, koken en muziek maken.

Samenwerking

“Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn een initiatief van de Team Sportservice Aalsmeer in samenwerking met de regionale sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders”, vertelt Micha Hoogewoud van Team Sportservice. “Als sportorganisatie vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen kennis kunnen maken met sport en cultuur. Sjors maakt het voor basisschoolleerlingen mogelijk om het veelzijdige aanbod aan sport- en cultuuractiviteiten in onze gemeente te ontdekken. Zonder dat ze daarbij meteen ergens lid hoeven te worden.”

De Sjors-formule

In ruim 120 gemeentes in Nederland heeft de Sjors-formule zich al bewezen. Een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem zorgt ervoor dat kinderen zich heel eenvoudig, en vaak gratis, kunnen inschrijven voor proeflessen bij een sportvereniging of cultuurinstelling. Tegelijkertijd biedt het de aanbieders van sport en cultuur een uitgelezen kans om nieuwe, jonge leden aan zich te binden.

Activiteiten aanmelden

Het aanbod wordt na de kerstvakantie gepresenteerd in het Sjorsboekje, dat leerlingen van groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart ontvangen. “Om de kinderen een zo veelzijdig mogelijk aanbod te bieden, roepen we sportverenigingen en cultuurinstellingen op om zich bij dit mooie project aan te sluiten”, aldus Hoogewoud. “Op de website www.noordhollandactief.nl kunnen aanbieders hun proeflessen en activiteiten heel eenvoudig aanmelden. Hopelijk doen ze dat de komende weken massaal, zodat we dit project met elkaar tot een groot succes kunnen maken.”