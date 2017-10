Sjoelen: 3e plaats voor Marja Springin’tVeld

Aalsmeer – Zaterdag 21 oktober vond het eerste NK van het seizoen plaats. In Voorthuizen was het NK 20-2 en 9 sjoelers van Sjoelclub Aalsmeer stonden om half 11 aan de bak voor de eerste serie. Bij dit NK mogen de sjoelers 2 x gooien met 20 stenen, vandaar 20-2. Het maximaal te behalen punten is dan ook 100.

Kampioen bij de heren werd Dick Eijlers met 915 en 943 (!), gemiddeld 91,57. Nummer 2 Tim van Sommeren was de enige sjoeler die ook boven de 90 gemiddeld uitkwam, zei het nipt, 90,17. Patrick Haring (83,57) en Cock Tukker (83,43) kwamen tot de 6e en 7e plaats in de A-Klasse. Bij de dames deed Marry Verhoeven mee in de hoogste klasse en eindigde met 73,37 op een mooie 5e plaats. Betty Jacobs ging met 79,67 met de winst aan de haal. In de (gemengde) B-Klasse werd Elisa houweling 13e (71,57) en Wim Eijlers 17e (66,97). Voorzitter Sjaak Siebeling werd 18e in deze klasse met 66,77 gemiddeld. Joke Schagen, tot vorig seizoen lid van Sjoelclub Aalsmeer, won de Open Klasse met 76,03, waarmee ze als 4e geëindigd zou zijn in de Dames A.

De beste prestatie en de enige van Sjoelclub Aalsmeer die wel in de prijzen viel, was Marja Springin’tVeld met een 3e plaats in de C-Klasse. Het gemiddelde was 69,67. Een mooie beker viel haar ten deel. Theo van Leijden werd 7e met 66,27 en Wijnand Spring’tVeld kon niet tippen aan zijn vrouw en werd 8e met 65,07 gemiddeld.

Het volgende NK is het NK Teams op zaterdag 18 november, maar eerst nog het eigen koppeltoernooi op 4 november in het Dorpshuis in Kudelstaart. Mocht u mee willen doen, geef u dan met twee personen op. Kijk voor informatie op www.sjoelclub-aalsmeer.nl. U kunt natuurlijk ook een keer individueel komen proberen. Op donderdag 2 november om 20 uur is de eerstvolgende sjoelavond.