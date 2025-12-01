Sinterklaasfeest in Zijdelwaard trok veel bezoekers

Uithoorn – Winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn stond afgelopen zaterdag volledig in het teken van Sinterklaas. Tussen 11.00 en 15.30 uur maakte de goedheiligman zijn ronde door het centrum, vergezeld door vrolijke Pieten. Kinderen genoten van een bomvol programma: van het populaire Pietenparcours en zaklopen tot pepernoten bakken en schminken. Ook de dansworkshop van JTSU om 12.30 uur zorgde voor veel enthousiasme. Hoogtepunt voor velen was het maken van een foto met Sinterklaas. Joey poseerde trots. Het feest duurde tot 16.00 uur en bracht een gezellige sfeer in het winkelcentrum.

Joey bij Sinterklaas. Foto: Wilco de Vries