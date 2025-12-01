Sinterklaas op bezoek bij vrijwilligers KCA

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – De speciale avond die KCA jaarlijks voor haar vrijwilligers organiseert werd opgeluisterd door niemand minder dan Sinterklaas en zijn Pietengevolg. Zondag 30 november vond deze avond plaats in het Oude Raadhuis. Het zijn drukke dagen voor Sint, maar toch zag hij kans de vrijwilligers nog even een hart onder de riem te komen steken. Het kwam erop neer dat er Sinterklaasliedjes werden gezongen en dat enkele mensen door Sint in het zonnetje werden gezet. Op schoot zitten (“tegenwoordig moet je voorzichtig zijn”) zagen de meesten niet zitten, maar gezellig was het wel!

Sinterklaas bleek goed ingelicht te zijn. Zo vroeg hij voorzitter Ulla Eurich waarom er niet meer mensen in het bestuur zijn. “Moeilijk te vinden”, liet zij weten maar eerder die avond kon ze gelukkig wel een drietal adviseurs aan de groep voorstellen: Karin Eveleens, Ap Eigenhuis en Erik Dol. Allen met ervaring en deskundigheid op het gebied van marketing, bestuur en evenementenorganisatie.

Junior dorpsdichter

Ervaringsdeskundig op het gebied van dichten is dorpsdichter Marcel Harting en hij droeg natuurlijk ook voor: een ode aan KCA met haar vele uitingen aan kunst en die laagdrempelig te houden voor een breed publiek. Zonder vrijwilligers geen KCA, zo memoreerde ook de voorzitter, maar feit is wel dat deze ‘doeners’ graag bezig zijn met en tussen kunst. Dat geldt ook voor de dorpsdichter, zelf vrijwilliger binnen KCA. Hij zet zich graag in om poëzie populairder bij een breder en ook jonger publiek te maken. Met trots kon Marcel dan ook de eerste junior dorpsdichter presenteren: Thomas Pouw. De 8-jarige Thomas deelde zondagavond een gedicht en deed dat bijzonder knap!

Livemuziek en Sintliedjes

Er was nog meer waarop getrakteerd werd, naast een glas wijn of fris: een heerlijk Indisch buffet. Daarnaast was er muziek: Lisa Kaaijk op piano en dat kwam nog goed uit toen de Sinterklaasliedjes werden ingezet. Later voegde saxofonist Robbert Tuinhof zich bij haar en zorgden zij samen voor een sfeervolle omlijsting om of met elkaar in gesprek te gaan of de huidige expositie ‘Donker Licht’ te bewonderen. In deze tentoonstelling tonen fotograaf Yvon van Haaften en textielkunstenaar Marijke van Oostrum werk van grote schoonheid. Geen klassieke beelden van bomen, water en lucht maar foto’s die uit meerdere componenten zijn opgebouwd en diezelfde gelaagdheid is terug te zien in de textielkunst. “Je blijft ernaar kijken”, aldus een van de aanwezigen. De tentoonstelling is nog te zien tot met 21 december in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9, iedere vrijdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Foto’s: www.kicksfotos.nl