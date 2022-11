Sinterklaas onthaald als nooit te voren

Mijdrecht – Het was duidelijk te zien dat de coronatijd veel heeft gedaan met de gezelligheid rond Sinterklaas. De beste oude man moest helaas een paar keer verstek moeten gaan, maar nu was hij er weer en dat iedereen hem gemist had was te merken.

Het Raadhuisplein in Mijdrecht waar de Sint en zijn Pieten werden verwelkomt, was te klein, honderden kinderen,hun ouders, hun grootouders noem maar op waren gekomen en zorgde voor een warm welkom. (foto L.C)

Voor meer foto’s zie de Nieuwe Meerbode van woensdag 16 november a.s.